Болгарія почне передавати Україні близько 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка наприкінці вересня — на початку жовтня.

Про це під час спільного брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим в Одесі повідомив міністр оборони Болгарії Теодор Тагарев, інформує Укрінформ.

За його словами, угода про передачу техніки має бути ратифікована парламентом Болгарії. Як зазначив міністр, це буде одним із пріоритетних завдань.

— До кінця вересня, на початок жовтня, ми будемо вже мати ратифікацію цієї угоди. І я думаю, що тоді зможе початися передача, — сказав Теодор Тагарев.

Теодор Тагарев додав, що на рівні двосторонніх ініціатив Болгарія продовжує надавати цілісну політичну, військову і гуманітарну допомогу Україні.

Раніше уряд у Софії схвалив проєкт угоди між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатне надання броньованої транспортної техніки.

Парламентська більшість у Болгарії схвалила надання Україні додаткової військової допомоги у формі близько 100 бронетранспортерів радянського зразка ще 21 липня.