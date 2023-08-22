Болгарія почне передавати Україні близько 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка наприкінці вересня — на початку жовтня.
Про це під час спільного брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим в Одесі повідомив міністр оборони Болгарії Теодор Тагарев, інформує Укрінформ.
За його словами, угода про передачу техніки має бути ратифікована парламентом Болгарії. Як зазначив міністр, це буде одним із пріоритетних завдань.
— До кінця вересня, на початок жовтня, ми будемо вже мати ратифікацію цієї угоди. І я думаю, що тоді зможе початися передача, — сказав Теодор Тагарев.
Теодор Тагарев додав, що на рівні двосторонніх ініціатив Болгарія продовжує надавати цілісну політичну, військову і гуманітарну допомогу Україні.
Раніше уряд у Софії схвалив проєкт угоди між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатне надання броньованої транспортної техніки.
Парламентська більшість у Болгарії схвалила надання Україні додаткової військової допомоги у формі близько 100 бронетранспортерів радянського зразка ще 21 липня.
Раніше повідомлялся, що уряд Болгарії продовжив до кінця вересня 2023 року схему державної підтримки для розміщення осіб, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від російсько-української війни.
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Болгарія почне передавати Україні близько 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразка наприкінці вересня — на початку жовтня.
Про це під час спільного брифінгу з українським колегою Олексієм Резніковим в Одесі повідомив міністр оборони Болгарії Теодор Тагарев, інформує Укрінформ.
За його словами, угода про передачу техніки має бути ратифікована парламентом Болгарії. Як зазначив міністр, це буде одним із пріоритетних завдань.
— До кінця вересня, на початок жовтня, ми будемо вже мати ратифікацію цієї угоди. І я думаю, що тоді зможе початися передача, — сказав Теодор Тагарев.
Теодор Тагарев додав, що на рівні двосторонніх ініціатив Болгарія продовжує надавати цілісну політичну, військову і гуманітарну допомогу Україні.
Раніше уряд у Софії схвалив проєкт угоди між МВС Болгарії та Міністерством оборони України про безоплатне надання броньованої транспортної техніки.
Парламентська більшість у Болгарії схвалила надання Україні додаткової військової допомоги у формі близько 100 бронетранспортерів радянського зразка ще 21 липня.
Раніше повідомлялся, що уряд Болгарії продовжив до кінця вересня 2023 року схему державної підтримки для розміщення осіб, які отримали тимчасовий захист, рятуючись від російсько-української війни.