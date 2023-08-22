Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім закликав українців відповідально ставитися до повітряних тривог цього тижня.

Оскільки 24 серпня українці святкуватимуть День Незалежності росіяни можуть збільшити кількість масованих ракетних атак на міста України, повідомив він у своєму відеозверненні 22 серпня.

— Прошу усіх відповідально ставитися до повітряні тривог цього тижня. Через те, що ми відзначатимемо День Незалежності, а росіяни завжди піступні. Ми скасували усі офіційні заходи офлайн, будемо святкувати онлайн, — сказав Віталій Кім.

Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті не планується проводити офіційні заходи з нагоди Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України.

— Зважаючи на безпекову ситуацію та можливі терористичні дії з боку агресора, усі заходи на відкритих концертних майданчиках міське управління з питань культури буде проводити після 26 серпня. Прошу всіх бути максимально обережними! Якщо ви відвідуєте будь-які неофіційні розважальні заходи на території міста, обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги! На зв’язку, — сказав він.

Нагадаємо, що минулого року на День Незалежності росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції на Дніпропетровщині.