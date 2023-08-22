Водному з дачних кооперативів Миколаївщини чоловік до смерті забив сусідку, яка вкрала у нього гроші.

Як повідомляють в ГУ Національної поліції України в Миколаївській області, сусіди разом випивали. Після повернення додому, чоловік помітив, що у нього зникли гроші й, звичайно, запідозрив потерпілу. Зловмисник повернувся до сусідки додому і почав бити жінку палицею.

«А коли та зізналась і віддала гроші, продовжив бити потерпілу, а потім наніс їй декілька ударів молотком по голові, йдеться в повідомленні», — йдеться в повідомленні.

Щоб приховати вбивство, зловмисник викинув знаряддя злочину та речі, в яких був одягнений. Тіло загиблої у спільному будинку знайшов її колишній чоловік.

Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині чоловік вбив свою колишню та її родину через ревнощі, а потім застрелився сам. Між чоловіком та його колишньою через ревнощі виникла сварка, в ході якої він застрелив жінку, її матір та її нового чоловіка.