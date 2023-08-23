Депутат від коаліціонерів Бен Цюскович. Фото Yle

Фінське державне керівництво обмірковує можливість законодавчо заборонити використання радянських та нацистських символів — серпа і молота та свастики.

Про це повідомляє Yle.

Депутат від Коаліційної партії Бен Цюскович заявляє, що вніс цю пропозицію до урядової доповіді, яка включає заходи щодо просування рівноправності та викорінення дискримінації.

Згідно з отриманою Yle інформацією, питання обговорювалося в робочій групі парламенту на стадії підготовки і зараз перебуває на розгляді. Між членами урядових фракцій поки що немає одностайності в цьому питанні.

Використання свастики як нацистського символу офіційно заборонено у багатьох європейських країнах, наприклад, у Німеччині. Свастику тісно пов'язують, зокрема, з Голокостом та знищенням інших меншин під час Другої світової війни.

Цюскович заявляє, що, крім свастики, він також запропонував заборонити використовувати радянську емблему «Серп і молот», оскільки під прапором СРСР із цією символікою також було знищено мільйони невинних людей.

Парламент Фінляндії проголосує за заходи щодо посилення рівноправності у вересні.

Уряд узявся за роботу над доповіддю, щоб знайти спільну мову щодо викорінення расизму та дискримінації в суспільстві. Прем'єр-міністр Петтері Орпо поки що не розкриває конкретних заходів, зазначених у доповіді. Відомо лише, що парламент розгляне доповідь на засіданні у вересні та проголосує за подані у ній пропозиції.

Нагадаємо, що на території Миколаївської області у назвах восьми населених пунктів міститься символіка російської імперської політики.