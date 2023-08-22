Європейський Союз виділив Україні ще один транш у розмірі 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

— Ми підтримуємо Україну в її зусиллях з відновлення, відбудови та забезпечення стабільної роботи держави. Сьогодні ми виплатили Україні нові 1,5 мільярда євро, — зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн також анонсувала ще більше допомоги пізніше.

Рада Європейського Союзу 10 грудня підтримала пропозицію Єврокомісії щодо виділення Україні у 2023 році додаткової фінансової підтримки. Нова програма макрофінансової допомоги для України становитиме 18 мільярдів євро. Очікується, що пільгові позикові кошти будуть надходити до державного бюджету упродовж 2023 року рівномірними частинами з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов. Україна і ЄС 16 січня підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

17 січня Україна отримала перший транш у розмірі 3 мільярди євро у межах програми макрофінансової допомоги. Другий транш у розмірі 1,5 мільярда євро було виділено у березні.

Нагадаємо, що у квітні Україна стала державою-учасницею Механізму цивільного захисту Європейського Союзу – європейської системи солідарності, яка допомагає країнам, які постраждали від стихійного лиха.