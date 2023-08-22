Податківці за результатами перевірок донарахували до бюджету Миколаївщини 48,2 мільйона гривень.

Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Відомо, що за сім місяців цього року аудитори провели 319 документальних та фактичних перевірок.

«З метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету за підсумками перевірок: зменшена сума ПДВ у розмірі 32,3 млн грн та зменшено суму від’ємного значення та зменшено суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду, у розмірі 48,5 млн гривень», — йдеться у повідомленні.

Крім того, узгоджено грошових зобов’язань за актами поточного та минулих років у сумі 17 мільйонів гривень. Сплачено 8,1 мільйона грн донарахованих сум.