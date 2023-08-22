Податківці за результатами перевірок донарахували до бюджету Миколаївщини 48,2 мільйона гривень.
Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Миколаївській області.
Відомо, що за сім місяців цього року аудитори провели 319 документальних та фактичних перевірок.
«З метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету за підсумками перевірок: зменшена сума ПДВ у розмірі 32,3 млн грн та зменшено суму від’ємного значення та зменшено суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду, у розмірі 48,5 млн гривень», — йдеться у повідомленні.
Крім того, узгоджено грошових зобов’язань за актами поточного та минулих років у сумі 17 мільйонів гривень. Сплачено 8,1 мільйона грн донарахованих сум.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів в України виступило з ініціативою стосовно формування Державного бюджету. Зокрема, надійшов лист на адресу обласних військових адміністрацій з вказівкою формувати доходи місцевих бюджетів без урахування податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових.
Однак надходження до місцевих бюджетів Миколаївщини від податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових вирішили зберегти, оскільки це чи не єдине джерело доходів під час війни в регіоні.
Раніше повідомлялось, що платники податків Миколаївської області перерахували до держбюджету понад 438,9 мільйона гривень військового збору – це на 26,8 % більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
До того ж повідомлялося, що протягом 11 місяців 2022 року доходи обласного бюджету Миколаївщини були виконані на 104,9%завдяки додатковому надходженню податків фізичних осіб.
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Податківці за результатами перевірок донарахували до бюджету Миколаївщини 48,2 мільйона гривень.
Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби в Миколаївській області.
Відомо, що за сім місяців цього року аудитори провели 319 документальних та фактичних перевірок.
«З метою забезпечення додаткових надходжень до бюджету за підсумками перевірок: зменшена сума ПДВ у розмірі 32,3 млн грн та зменшено суму від’ємного значення та зменшено суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду, у розмірі 48,5 млн гривень», — йдеться у повідомленні.
Крім того, узгоджено грошових зобов’язань за актами поточного та минулих років у сумі 17 мільйонів гривень. Сплачено 8,1 мільйона грн донарахованих сум.
Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів в України виступило з ініціативою стосовно формування Державного бюджету. Зокрема, надійшов лист на адресу обласних військових адміністрацій з вказівкою формувати доходи місцевих бюджетів без урахування податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових.
Однак надходження до місцевих бюджетів Миколаївщини від податку на доходи фізичних осіб з заробітних плат військових вирішили зберегти, оскільки це чи не єдине джерело доходів під час війни в регіоні.
Раніше повідомлялось, що платники податків Миколаївської області перерахували до держбюджету понад 438,9 мільйона гривень військового збору – це на 26,8 % більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
До того ж повідомлялося, що протягом 11 місяців 2022 року доходи обласного бюджету Миколаївщини були виконані на 104,9%завдяки додатковому надходженню податків фізичних осіб.