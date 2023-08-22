Люксембург приєднався до Декларації Групи семи щодо підтримки України.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у соцмережі Х.

Президент України Володимир Зеленський, подякував Великому Герцогству за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України.

«Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини», — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що наразі вже 25 країн доєдналися до декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки Україні.