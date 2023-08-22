Хорватія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 30 мільйонів євро. Також обговорюються питання розмінування та експорту українського зерна.

Про це повідомив сьогодні в Афінах прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє видання HRT.

За його словами, уряд Хорватії уточнить питання допомоги на засіданні наступного четверга.

«Ми щойно завершили зустріч із президентом України та ще раз висловили рішучу підтримку Хорватії українському народу, президенту, уряду та всім, хто бореться за свободу та територіальну цілісність України», — сказав Андрій Пленкович.

Він також анонсував велику міжнародну конференцію з розмінування, присвячену Україні, у жовтні, де Хорватія разом з іншими країнами ЄС та іншими міжнародними організаціями розпочне процес допомоги Україні у процесі розмінування, де Хорватія, на жаль, має великий досвід.

Також було обговорено плани використовувати хорватські порти для експорту зерна з України

Нагадаємо, лідери 11 країн південно-східної Європи підписали під час саміту щодо Балкан Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Раніше повідомлялося, що вже 25 країн доєдналися до декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки Україні.