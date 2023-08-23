Латвія вирішила передати Україні чергову партію з 38 автомобілів. Їх конфіскували у п'яних водіїв.

Про це пише Delfi.

Зазначається, що загальна попередня ринкова вартість шести автомобілів — 127 859 євро.

«Уряд вирішив безоплатно передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв на дорогах Латвії», — йдеться у повідомленні.

Уряд додає, що шість автомобілів призначені для Міністерства оборони України, зокрема для армійських частин, некомерційних підприємств та організацій.

Нагадаємо, до декларації G7 про підтримку України приєдналися Естонія, Литва і Латвія. Цю угоду ухвалили на полях саміту НАТО у Вільнюсі, її умовно називають декларацією про «гарантії безпеки».

Раніше у Латвії заявили, що білоруські прикордонники допомогли кільком нелегальним мігрантам пробратися через паркан на кордоні й потрапити на латвійську територію.