Кабінет Міністрів України ухвалив рішення для забезпечення незмінності тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд продовжив дію механізму покладання соціального обов’язку на ринку природного газу до середини квітня 2024 року.

«Забезпечуємо незмінність тарифів на тепло для населення в новому опалювальному сезоні. «Нафтогаз» буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тисячі гривень за тисячу кубічних метрів», — відзначив Денис Шмигаль.

Як наголосив прем’єр-міністр, це рішення — частина комплексних заходів з підготовки до зими.

Як повідомлялось раніше, Доманівську територіальну громаду Миколаївської області хочуть перевести на альтернативні види палива: це дозволить заощаджувати 3,5 мільйона на рік.