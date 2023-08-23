У районі Керченської протоки, поблизу незаконного моста між Росією та тимчасово окупованим Кримом, російські загарбники проводять підготовчі роботи для затоплення другого порому.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Окупанти планують затопити щонайменше шість подібних поромів з метою створення захисної смуги перед Керченським мостом. Між затопленими поромами росіяни мають намір встановити бонові загородження. У такий спосіб ворог прагне захистити Керченський міст від ураження.

«Періодичні успішні атаки Сил безпеки та оборони України по цій законній військовій цілі призвели до серйозних пошкоджень конструкції мосту, зокрема його автомобільного та залізничного полотен», — йдеться у повідомлені.

Також у ГУР зазначили, що нещодавні удари по Керченському мосту вкотре погіршили ситуацію для угруповання військ противника на півдні України та викликали «істеричну» реакцію воєнно-політичного керівництва РФ.

Після цього окупанти посилили охорону мосту через Керченську протоку. Також у зв’язку з пошкодженнями рух через міст уповільнено.

За даними розвідки, у Кремлі вимагали будь-що убезпечити об’єкт, який є критично важливим для воєнної логістики російської окупаційної армії.

Тим часом начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що українські сили продовжать заходи зі знищення російських окупантів в Криму.

Нагадаємо, що видання CNN опублікували ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника «Морський малюк» (Sea Baby) для атаки на Керченський міст.