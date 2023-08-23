Російсько-окупаційні війська зранку 23 серпня обстріляли територію Очакова, внаслідок чого сталося займання сухої трави.

Про це інформує Миколаївська ОВА.

Окрім того, черед удар було пошкоджено побутовий газопровід, дах та перекриття двоповерхового житлового будинку та дах одноповерхового житлового будинку. Деталі та наслідки пошкоджень уточнюються. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Вчора впродовж дня фіксувались обстріли о 15:55 та 19:56 по береговій лінії Куцурубської громади.

О 16:04, 16:43, 17:55, 18:38 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

О 22:10 ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову, через що загорілась покрівля церкви.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вчора протиповітряна оборона Збройних сил України збила два ворожі безпілотники на Миколаївщині.