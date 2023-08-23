У Миколаєві інспектори департаменту архітектури і містобудування виявили 700 порушень у сфері реклами та розміщення вивісок недержавною мовою.

Як йдеться в повідомленні миколаївської міської ради, перевірки підприємців на дотримання мовного законодавства проводять у місті вже протягом трьох місяців.

У міськраді, разом з тим зазначили, що 25% з зафіксованих за цей час правопорушень вже виправлено.

Нещодавно Миколаїв відвідала представниця Уповноваженого із захисту державної мови, яка опікується Миколаївською, Одеською та Херсонською областями Ярослава Вітко-Присяжнюк. Вона відмітила позитивні зміни у результатах перевірки миколаївських підприємців на дотримання мовного законодавства.

«На перший погляд, у порівнянні з початком червня (тоді я була в Миколаєві попереднього разу), ситуація в рази краще, хоча, на жаль, ще неідеальна. Загалом у місті відчуваються якісні зміни», — сказала вона.

Нагадаємо, раніше уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь висловив незадоволення тим, як в Миколаєві виконуються норми мовного законодавства, зокрема щодо розміщення вивісок на приватних закладах у місті російською мовою.

Варто зазначити, що 23 лютого 2023 року у Миколаєві була прийнята програма розвитку української мови. За словами начальника управління культури Миколаївської міської ради Юрія Любарова, метою програми є, зокрема, створення домінантного україномовного простору.