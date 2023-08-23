Зранку 23 серпня російський ударний безпілотник іранського виробництва типу Shahed влучив у навчальний заклад в місті Ромни Сумської області. Загинули двоє людей

Унаслідок атаки будівля закладу повністю зруйнована, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко згодом уточнив, що росіяни знищили школу та вбили щонайменше 2 освітян. Їхні тіла дістали з-під завалів рятувальники.

Окрім того, ще 3 людей отримали поранення. Також є інформація, що під завалами перебувають ще двоє працівників школи.

В ОВА наголосили, що всі служби працюють. На місці розгорнули штаб ліквідації наслідків обстрілу.

Повітряна тривога на Сумщині тривала з 9:29 до 11:44. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників в області.

Нагадаємо, у День Державного Прапора України росіяни скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки Херсону. Внаслідок атаки шість людей отримали поранення. Водночас вони атакували Одеську область дронами-камікадзе: є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, пошкоджено і зерносховища.

Також зранку 23 серпня окупанти обстріляли Очаків — пошкоджено газопровід та житлові будинки.