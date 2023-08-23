У Росії, у результаті авіакатастрофи 22 серпня у Тверській області загинув власник «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин.

Інформацію підтвердила «Росавіації».

22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із Москви в Петербург. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що сталось із літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту «Росавіація» повідомила, що на борту був Євгеній Пригожин. Канали, повʼязані із «ПВК», писали, що літак збили.

Загинули:

Пригожин Євгеній;

Пропустін Сергій — боєць «ПВК»;

Чекалов Валерій — заступник Пригожина;

Уткін Дмитро — засновник «ПВК Вагнера»;

Макарян Євгеній;

Тотмін Олександр;

Матусєв Микола;

Левшин Олексій, командир;

Карімов Рустам, другий пілот;

Распопова Христина, бортпроводник.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував це так: «Коли Пригожин зупинився під Москвою, він добровільно підписав собі смертний вирок». Президент США Джо Байден заявив, що не здивований повідомленням про авіакатастрофу.

Президент США Джо Байден також відреагував на звістку про аварію літака під Москвою, де, ймовірно, міг загинути голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

— Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований, – сказав Джо Байден.



Він додав, що «в Росії мало що відбувається, за чим не стоїть Путін, але я не знаю достатньо, щоб знати відповідь».

Нагадаємо, Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення «вагнерівців».

«Вагнер» установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.