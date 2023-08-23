У Миколаєві чотири категорії громадян зможуть отримати пенсійні виплати до 24 серпня.

Про це журналістам на брифінгу розповіла начальниця ГУ Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова, передає кореспондент «НикВести».

Як відомо, 21 липня цього року Кабмін ухвалив постанову, що передбачає разову грошову виплату до Дня Незалежності. Отримати її зможуть ветерани війни, постраждалі від нацистських переслідувань, громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, захищаючи Україну.

— Передбачено, що особам з інвалідності внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів або інших місць примусового утримання, які визнані особами з інвалідністю, загального захворювання, трудового каліцтва або інших причин, в цьому році першій групі виплачується 3 тисячі 100 грн, другій групі 2 тисячі 900 гривень та 2 тисячі 700 гривень третій групі, — розповіла Ольга Сичугова.

Окрім цього разову грошову допомогу також отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, члени сімей загиблих ветеранів війни та інші.

Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам революції гідності й колишнім неповнолітнім в’язням під час Другої світової війни виплата становить 1 тисяча гривень ;

Особам які мають особливі заслуги перед Україною передбачена виплата 3 тисячі гривень ;

Членам сімей загиблих ветеранів війни, членам сімей загиблих захисників та захисниць України розмір щорічної грошової виплати складає 650 гривень ;

Учасникам війни розмір грошової допомоги складає 450 гривень.

Раніше такі щорічні виплати здійснювались 5 травня. Відтепер, відповідно до закону про перенесення дати щорічної разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань нарахування здійснюватиметься до 24 серпня.

Очільниця пенсійного фонду зазначила, що подати заяву на виплати можна як у відділеннях пенсійного фонду, так і на їх офіційному сайті.

Обслуговування в органах пенсійного фонду здійснюється за екстериторіальним принципом, тобто не обовʼязково звертатися саме за місцем реєстрації.

— Для тих, хто не в країні і не можуть звернутися або в країні, але не мають змоги, то для будь-якого звернення до пенсійного фонду наш веб-портал надає ті самі послуги, які і на стаціонарному прийомі, — підсумувала Ольга Сичугова.

Нагадаємо, Кабінет міністрів схвалив експериментальний проєкт про виплати «Укрпоштою» пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України у звʼязку з військовою агресією РФ.