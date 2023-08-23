В «‎Нібулоні»‎ розповіли, що в результаті нічної атаки 23 серпня на Одеську область постраждала «Бессарабська» філія компанії.

Як зазначили на підприємстві, «Шахедами», запущеними армією Російської Федерації було пошкоджено складські приміщення філії.

«Завдяки комплексу заходів безпеки, запроваджених на підприємстві, люди не постраждали. Всі співробітники філії мали змогу переховуватися у спеціально облаштованих бомбосховищах», — йдеться в повідомленні.

Компанія повідомила, що філія вже відновила роботу у повному обсязі.

Нагадаємо, російські окупанти вночі випустили по України 20 «Шахедів». Проте силам ППО вдалося збити 11 ворожих дронів, дев’ять з яких — в Одеській області та два — в межах Запорізької області.