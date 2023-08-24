Міністерство енергетики та британська організація The Mines Advisory Group підписали меморандум про співпрацю для розмінування енергетичних обʼєктів України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Відомо, що меморандум передбачає співпрацю щодо створення умов для безпечної відбудови української критичної енергетичної інфраструктури шляхом очищення споруд енергетичних об’єктів.

«Розмінування енергетичних об’єктів – це дуже важлива річ. На жаль, відновлення енергопостачання стримується тотальною замінованістю, особливо на деокупованих територіях», — йдеться в повідомленні.

Крім того, британська компанія надасть технічну допомогу та консультуватиме українських фахівців.

Раніше повідомлялось, в Україні обстежили понад третину сільськогосподарських земель, визначених для пріоритетного розмінування.