Російська армія обстріляла житловий будинок у Херсоні, через атаку постраждала жінка.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що потерпілу госпіталізували до медзакладу у стані середньої тяжкості.

«Армія РФ вкрила вогнем житловий будинок. Поранення плеча та гомілки отримала 81-річна херсонка», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у День Державного Прапора України росіяни скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки Херсону. Внаслідок атаки шість людей отримали поранення.

Водночас вони атакували Одеську область дронами-камікадзе: є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, пошкоджено і зерносховища.

Також зранку 23 серпня окупанти обстріляли Очаків — пошкоджено газопровід та житлові будинки.

Крім того, зранку 23 серпня російський ударний безпілотник іранського виробництва типу Shahed влучив у навчальний заклад в місті Ромни Сумської області. Загинули двоє людей