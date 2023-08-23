Президент України Володимир Зеленський відмовився коментувати чутки про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова.

Про це він заявив на брифінгу з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

На питання журналістки щодо можливої відставки Резнікова та призначення його послом України у Великій Британії президент Володимир Зеленський відповів:

— Я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі лише після того, як будуть підписані мною відповідні укази, — зазначив він.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков з робочим візитом відвідав Миколаїв. Він поспілкувався з військовими та вручив їм нагороди.