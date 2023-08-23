Верховна Рада у середу, 23 квітня, проголосувала за законопроєкт № 9419-1, який відновлює обов’язкове фінансове звітування політичних партій.

Про це повідомляє Рух «Чесно».

За відповідний нормативний акти проголосувало 309 народних обранців.

Законопроєкт передбачає відновлення подання фінансових звітів політичними партіями, які за останні чотири роки отримали майже 3 млрд гривень бюджетних коштів і не звітували публічно за витрати.

Найбільшу підтримку законопроєкту дала депутатська група «Довіра» — 94% голоси за. Найменше голосів дали позафракційні нардепи — 47%.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування для посадовців.