На підʼїзді до Миколаєва з 24 серпня тимчасово обмежать рух у межах 3-кілометрової ділянки траси М-14.

Про це у середу, 23 серпня, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Рух закриють у рамках ремонту, на лівій відокремленій проїжджій частині з Миколаєва у напрямку до Одеси. Двосторонній рух здійснюватиметься правою відокремленою проїжджою частиною з Одеси у напрямку Миколаєва.

Нагадаємо, що у Миколаївській області з початку року відремонтували 244 кілометри доріг.