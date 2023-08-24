Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія може заплющити очі на деокупацію Криму, так само як робила це під час відступу з інших окупованих українських територій.

Про це він повідомив на відкритті саміту Кримської платформи.

— Українські сили рухаються вперед попри все. Хто б що не казав — вперед. А коли Росія відступає з захоплених територій, то просто заплющує на це очі, на свою слабкість. Так само російське суспільство може заплющити очі і на відступ окупантів з Криму, — зазначив Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що основне завдання Кримської платформи — готувати деокупацію, а Україна розуміє, як повернеться і скільки кроків потрібно для цього зробити.

Президент України також прокоментував заяви про «торгування територіями» з Росією.

— Коли хтось у світі говорить про нашу територію, окуповану Росією, щоразу це згадка не про землю, а дітей, батьків, родини. Україна не торгує територіями, бо Україна не торгує людьми. Крапка на цьому, — додав Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялось, що 64% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології, вважають, що Україна має звільнити свою територію від російських окупантів включно з Кримом. Навіть якщо підтримка Заходу може зменшитись, а війна триватиме довше.