Уночі, 23 серпня, у Новій Одесі чоловік, який з компанією порушував комендантську годину, вдарив патрульного по голові.

Як повідомляють в ГУ Національної поліції у Миколаївській області, правоохоронці близько 01:00 виїхали на виклик місцевого жителя про хуліганство. Чоловік пожалівся, що невідомі йому особи гучно слухають музику, кричать та нецензурно висловлюються.

«Поблизу будівлі на вул. Лермонтова поліцейські побачили п’ятьох чоловіків. На законні вимоги правоохоронців припинити порушення громадського порядку, один із чоловіків поводив себе агресивно та неадекватно», — зазначають правоохоронці.

Після чого, один з порушників, ігноруючи зауваження поліції вдарив патрульного кулаком по голові.

«Нині 23-річному молодику слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу» та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», — йдеться в повідомленні.

Так, за скоєне правопорушення чоловіку загрожує до п'яти років ув'язнення.

Раніше, 12 серпня у Вознесенському районі Миколаївської області водій мопеда, що перебував у стані алкогольного сп'яніння побив патрульного під час складання протоколу.

Також, нещодавно у Миколаєві правоохоронці затримали 33-річну жінку, яка у відповідь на зауваження про хуліганство побила патрульну.