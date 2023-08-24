Російська армія перенаправляє підрозділи з Херсонського напрямку на Запорізький через великі втрати живої сили.

Про це проінформувала керівник ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

Вона зазначила, що звільнення населеного пункту — завжди кропітка робота з важкими наслідками.

— Зараз важливою віхою є кожний населений пункт, тому що ми розуміємо, що та щільність оборони, яку ворог зміг собі дозволити протягом довготривалого часу, дійсно для нас створює серйозні перешкоди та просування на кожний метр має надзвичайне значення, — каже Наталя Гуменюк.

Вона зауважила, що ротація ворога на Запорізькому напрямку відбувається фактично постійно, «тому, що дійсно їх дуже припікає і в них є потреба постійно або поновлювати персонал або просто його додавати фізично».

— Розуміємо, що озлоблений ворог буде бити ще сильніше і, усвідомлюючи свої втрати, може перенаправляти свою озлобленість на цивільне населення. Саме тому кожне пресування подається дуже делікатно, — пояснила речниця.

Наталя Гуменюк додає, що спостерігається перенаправлення підрозділів ворога з Херсонського напрямку на Запорізький, що у ворога є потреба безпосередньо в живій силі.

— Ми бачимо, що більше пересуваються вони на Запорізький напрямок, бо там потрібніше, там дійсно більш потужна контрбатарейна боротьба. Хоча на Херсонському напрямку ворог теж намагається підвищити інтенсивність обстрілів, щоб нагнітати ситуацію, — підсумувала вона.

Нагадаємо, після прориву першої лінії оборони ворога українські військові мають певний успіх на півдні.