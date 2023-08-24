Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім привітав українців зі святом Дня Незалежності.

Привітання опубліковано в телеграм-каналі очільника ОВА.

У зверненні він підкреслив, що окупована в Миколаївській області Кінбурнська коса скоро буде звільнена.

— Вітаю всіх зі світом Дня Незалежності. Це свято, яке зараз найцінніше та найголовніше у нашій державі, яке дається неймовірними зусиллями та життями наших хлопців та дівчат. В цьому році ми не світкуємо, тому що продовжуємо виборювати свою незалежність. Це складний процес, тривалий. Треба всім продовжувати працювати на нашу перемогу. Бажаю щонайшвидшої перемоги. Вірю, знаю, що Кінбурнська коса скоро буде звільнена. Херсонщина та Крим скоро будуть звільнені. Чекайте, скоро! — сказав Віталій Кім.