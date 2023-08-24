В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що «майже напевно» вбивство власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина було виконане за наказом глави РФ Володимира Путіна. Так він, можливо, хотів помститися за спробу заколоту. В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що «майже напевно» вбивство власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина було виконане за наказом глави РФ Володимира Путіна. Так він, можливо, хотів помститися за спробу заколоту.

Про це йдеться у повідомленні ISW.

Аналітики кажуть, що такі дії, ймовірно, є публічною спробою путіна відновити своє домінування та помстою за приниження, яке завдав президентові та російському Міноборони заколот «вагнерівців» наприкінці червня.

В ISW відзначили, що приблизно в той час, як упав літак пригожина, Путін відвідав публічний телевізійний концерт на честь 80-ї річниці Курської битви. Минуло рівно два місяці з початку заколоту пригожина, під час якого «вагнерівці» збили кілька російських вертольотів і вбили щонайменше 13 військовослужбовців.

«Рішення використати російську протиповітряну оборону як метод вбивства пригожина дозволило російському Міноборони безпосередньо помститися за той день, який став одним із найбільш смертоносних днів для російської авіації з початку повномасштабного вторгнення», — кажуть в ISW.

Аналітики додають, що Путін зазнав значного приниження за те, що не зміг зупинити марш «вагнерівців» на Москву і був змушений покладатися на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко.

Цілком імовірно, що путін чекав відповідних умов, щоб нарешті помститися пригожину, не показуючи імпульсивності чи надмірної реакції, вважають в Інституті вивчення війни.

«Путіну потрібно було показово помститися пригожину не лише для того, щоб довести, що він не є слабким лідером, але й для того, щоб підтримати своїх військових, які в очах багатьох росіян не бачили справедливості щодо подій 24 червня», — резюмували аналітики.

Нагадаємо, вчора 23 серпня у результаті авіакатастрофи у Тверській області загинув власник «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин.