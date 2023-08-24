Парламент проголосував у другому читанні законопроект 5839. Голова комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду пояснив, що цим документом передбачається створення прозорих правил діяльності на ринку ГМО.

Про це пише пресслужба народного депутата.

«Наразі використання ГМО в Україні не заборонено, однак ця сфера не достатньо врегульована. Ми пропонуємо зробити чіткі та прозорі умови для підприємств, які хочуть вирощувати чи то закупляти агропродукцію з вмістом ГМО. А саме: в державі посилиться система реєстраційного контролю та простежуваність за ГМО. Також законопроектом встановлюються чіткі правила та відповідальність за порушення норм у сфері генної модифікації», — зауважив Олександр Гайду.

Модель підходу для врегулювання ринку ГМО візьмуть європейську. До речі, цей документ імплементує кілька актів ЄС. Ці кроки дозволять ще й захистити українців від несвідомого споживання ГМО.

«Якщо на ринку з’явиться продукція з вмістом ГМО, то вона маркуватиметься та контролюватиметься аналогічно до європейських стандартів. Тобто споживач точно знатиме, чи є у складі продукту ГМО. І вже зробить висновок — купувати цей продукт чи ні», — сказав Олександр Гайду.

Крім того, законопроект сприятиме розвитку технологій, оскільки забезпечує безпечне впровадження ГМО. Це може призвести до розробки нових ГМО, що надалі допоможуть вирішити деякі з актуальних проблем у сільському господарстві та харчовій промисловості.