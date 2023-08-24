У Миколаєві зʼявиться інтерактивна мапа водопостачання, розроблена Міжнародною гуманітарною організацією IsraAID, яка стане в нагоді як для містян, так і для фахівців, що обслуговують пункти видачі та очищення води.

Мапа була презентована спеціалістами вчора, 23 серпня, під час зустрічі з міським головою Миколаєва Олександром Сєнкевичем, інформує пресслужба міськради.

Команда IsraAID вже понад рік допомагає миколаївцям. Одними з перших вони почали роботу над забезпеченням містян очищеною водою після руйнування магістрального водопроводу.

Презентований сервіс зручний та продуманий: користувач зможе дізнатися актуальну інформацію про всі безкоштовні пункти видачі води в Миколаєві, у тому числі, пересувні. Геолокація допоможе зорієнтуватися на місцевості максимально точно. Також передбачена форма зворотнього зв’язку для містян.

«Ресурс спростить і процес обслуговування. Для цього розроблено режим адміністратора, де фахівці працюватимуть з різними показниками, як то кількість та якість виданої води, дата заміни фільтрів тощо», — пише пресслужба.

Інтерактивну мапу невдовзі запустять для широкого користування. При цьому IsraAID допомагатиме навчати фахівців, які обслуговуватимуть ресурс, та обіцяє подальшу фахову підтримку.

Наразі в Миколаєві функціонує понад 180 точок видачі очищеної води, частину з яких обладнали міжнародні партнери.

Відомо, що найближчим часом миколаївцям не розпочнуть подавати питну воду. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про проблеми з водозабезпеченням у Кривому Розі після підриву Каховської дамби.