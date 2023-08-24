Телефон ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина знайшли на місці аварії його літака у російській Тверській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

Політичне джерело видання у ПВК «Вагнера» повідомило, що поки що немає підтвердження того, що тіло Пригожина було серед уламків літака. При цьому там був знайдений його телефон — він знаходився біля одного з тіл.

Джерело додало, що в літаку, який повертався з Африки в Санкт-Петербург, мав бути Євген Пригожин. Тому дуже ймовірно, що він дійсно загинув.