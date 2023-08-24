Телефон ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина знайшли на місці аварії його літака у російській Тверській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
Політичне джерело видання у ПВК «Вагнера» повідомило, що поки що немає підтвердження того, що тіло Пригожина було серед уламків літака. При цьому там був знайдений його телефон — він знаходився біля одного з тіл.
Джерело додало, що в літаку, який повертався з Африки в Санкт-Петербург, мав бути Євген Пригожин. Тому дуже ймовірно, що він дійсно загинув.
— Ми зараз спираємося на інформацію з офіційних джерел і спілкуємося з владою, яка всебічно вивчає ситуацію, — додав він.
Нагадаємо, 23 серпня у результаті авіакатастрофи у Тверській області ймовірно загинув власник «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин.
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Телефон ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина знайшли на місці аварії його літака у російській Тверській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.
Політичне джерело видання у ПВК «Вагнера» повідомило, що поки що немає підтвердження того, що тіло Пригожина було серед уламків літака. При цьому там був знайдений його телефон — він знаходився біля одного з тіл.
Джерело додало, що в літаку, який повертався з Африки в Санкт-Петербург, мав бути Євген Пригожин. Тому дуже ймовірно, що він дійсно загинув.
— Ми зараз спираємося на інформацію з офіційних джерел і спілкуємося з владою, яка всебічно вивчає ситуацію, — додав він.
Нагадаємо, 23 серпня у результаті авіакатастрофи у Тверській області ймовірно загинув власник «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин.