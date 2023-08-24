Сили оборони України можуть завдати удару по ворогові в будь-якій точці окупованого Криму.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю «Радіо Свобода».

— Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника, — сказав Кирило Буданов.

Також він додав, що тим, хто «наробив дурниць», краще виїхати.

— А тим, хто чекає, треба готуватися і робити все для допомоги, перш за все, розвідувальним органам, ну і далі, коли вже війська підуть у відкриту. Для підтримки, для створення сприятливих умов. Для того, щоб це сталося просто швидше. І найбільш безкровно, як це тільки можливо буде зробити, — підсумував Кирило Буданов.

Як відомо, Президент Володимир Зеленський, на відкритті саміті Кримської платформи, наголосив, що Росія може заплющити очі на деокупацію Криму, так само як робила це під час відступу з інших окупованих українських територій.