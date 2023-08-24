Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників з 32-ю річницею Дня Незалежності України.

Відеопривітання опублікував Офіс Президента.

— Сьогодні ми відзначаємо 32-гу річницю нашої незалежності — незалежності України. Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх в усій нашій державі. Це цінність для кожного з нас, і за це ми боремось. І в цій боротьбі важливий кожен, бо ця боротьба — за те, що важливо кожному. Це — незалежна Україна, — сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував воїнам, що стали на захист України, а також родинам, що їх виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її.

— Дякую кожному, хто чекає рідних із фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує чи пише таке важливе «Як ти?», аби почути таке бажане «Все добре!» Таке цінне «Я тебе кохаю»... «Наш син зробив учора перший крок»... «Доця сьогодні сказала: «Тато», — зазначив він.

Володимир Зеленський зауважив, що нашим воїнам допомагає одна додаткова унікальна броня і це дитячі малюнки, які можна побачити в кожній бригаді на фронті, оскільки діти — одна із рушійних сил наступу.

— Бо позаду — саме ви, наші діти. Українські діти, саме ви, хто створює ці малюнки. І я хочу сказати тобі — кожному хлопчику й кожній дівчинці: ти не уявляєш, наскільки це важливо, коли ти підтримуєш наших бійців. Я дякую тобі!, — звернувся він до маленьких українців.

Крім того, він подякував кожній українській матері, для якої Україна є й залишиться домом, попри те, що через війну довелося поїхати.

— І коли в будь-якій країні мама дає своїй дитині книжку українською, щоб дитина не втратила себе й свого, коли мама вчить української, коли переживає за Україну й чекає новин з України, чекає, щоб можна було повернутися, — це найважливіше. Бо ви важливі. Всі українці! Хоч би де довелося зараз бути, — сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував українським журналістам та окремо згадав тих, «про кого поки не можна говорити в новинах, чиї імена відомі небагатьом, але чия робота помітна всім».

— Наші ракети. Українські снаряди. Наші гармати. Українські дрони: «лелеки», «фурії». Морські дрони, «нептуни», «корсари», «стугни». Ми виробляємо все це. Українці виробляють усе це. І коли ми пишаємося, що потопили флагман ворожого флоту — крейсер «Москва», коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо й тим, про кого зараз теж не скажеш, імен не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов’язково знімуть кіно. Про тих, кого я нагороджую закритими указами й хто здійснює найскладніші операції. Дякую вам! Ви всі важливі. Всі, хто довів: усі потрібні, усі важливі — і люди, і дії, і слова. Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: «Слава Україні!», весь світ відповідає: «Героям слава!», — сказав президент.

Нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім привітав українців зі святом Дня Незалежності. У зверненні він підкреслив, що окупована в Миколаївській області Кінбурнська коса скоро буде звільнена.