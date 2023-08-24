Військкоматам нададуть доступ до всіх держреєстрів.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков на Міжнародному ветеранському форумі.

За його словами, до середини осені влада виходить на більш серйозну цифровізацію територіальних центрів комплектування.

— Десь до середини осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією, – сказав Олексій Резніков.

За його словами, це дозволить автоматично обмінюватися інформацією від реєстрів Мін'юсту, МВС, Центрвиборчкому, МЗС та Держприкордонслужби.

Як ми повідомляли, Кабмін ще 2022 року ухвалив постанову про створення єдиного електронного реєстру призовників. Це рішення було прийнято, щоб військкомати отримали можливість розсилати електронні повістки через «Дію».

Раніше, Миколаївський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надав роз’яснення щодо вручення військовозобов’язаним повісток.