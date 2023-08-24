Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна непричетна до авіакатастрофи літака, у якій загинув власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

— Усі розуміють, хто має відношення (до цього — прим.), – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, коли Україна зверталася до країн світу щодо літаків, то вона не це мала на увазі.

— Ми мали на увазі зовсім інше, ми хотіли підтримки, хоча, напевно, це теж в якомусь сенсі слова допоможе, – додав він.

Нагадаємо, що 22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із Москви в Петербург. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що саме сталося з літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту Росавіація повідомила, що на борту був Євген Пригожин.

Канали, повʼязані з «ПВК Вагнера», писали, що літак збили. Слідчий комітет почав розслідування катастрофи за фактом порушення правил безпеки польотів. Пригожин летів із Малі до Москви літаками Іл із дозаправкою в Дамаску і лише в Москві пересів на свій літак.