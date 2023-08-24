Понад 30 років українці майже одноголосно підтримали проголошення незалежної держави на Всеукраїнському референдумі. Підтримка незалежності суттєво зросла після 2013 та 2021 років. Однак пік припав саме на другий рік після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це розповіли на порталі «Слово і діло».

У 1991 році 63,9% українців висловилися на підтримку створення незалежної держави, тоді як лише 8,5% були «проти». Цей акт став ключовим етапом у визначенні шляху розвитку нації.

Надалі підтримка незалежності в українському суспільстві, то зростала, то падала. Проте, можна помітити позитивну тенденцію щодо у ставленні громадян до цього рішення.

До прикладу, у 2002 році цей показник був усього – 46,5%, але з часом знову піднявся, особливо після 2014 року, коли Росія розпочала війну проти України. Тоді, підтримка незалежності зросла до 76% у 2014 році, та навіть досягла 97% у 2022 році після повномасштабного вторгнення РФ.

Останнє опитування у 2023 році підкреслило єдність – 99% громадян, які висловилися на підтримку незалежності України.

Варто додати, що ці дані є свідченням того, наскільки важливим та цінним є поняття незалежності та свободи для українців в умовах викликів та небезпек, з якими стикається країна.

Нагадаємо, що дві третини українців упевнені в розвитку України в найближчі 5 років, кожен п'ятий чекає застою.