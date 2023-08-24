У четвер, 24 серпня, на Миколаївщині відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Незалежності України.

Про це повідомила Миколаївська ОВА.

Представники місцевої влади звернулися до присутніх з вітальним словом, наголосивши на тому, що це свято є символом найважливішого та найбажанішого здобутку українців — символом свободи та незалежності.

— Вітаю всіх присутніх з Днем Незалежності України! Так сталося, що другий рік поспіль ми відзначаємо це свято в умовах повномасштабної війни. Проте завдяки вам та вашій праці ми з кожним днем впевнено рухаємось до нашої Перемоги. Тримаймо стрій! Всіх зі святом, — зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також у рамках заходу відбулася церемонія нагородження військовослужбовців, медиків, представників виконавчої влади, рятувальників, лісників, залізничників та інших почесними відзнаками начальника Миколаївської обласної військової адміністрації «Святий Миколай Чудотворець» III ступеня, почесними грамотами Миколаївської ОВА, подяками начальника Миколаївської ОВА, відзнаками Миколаївської обласної ради «Хрест Святого Миколая», почесними званнями «Заслужений працівник охорони здоров’я України».

Окрім того, цього дня представники влади привітали зі святом працівників ГУ ДСНС України у Миколаївській області, вручивши їм грамоти Верховної Ради України, нагрудні знаки «Знак Пошани» та «За відвагу в надзвичайній ситуації». А також висловили їм вдячність за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту населення, мужність та відвагу, виявлені під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у період воєнного стану, а також високий професіоналізм.

Також сьогодні, 24 серпня, Миколаївська міська рада привітала зі святом співробітників комунальних підприємств вручивши їм відзнаки.