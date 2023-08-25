Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни дві провідні тютюнові компанії світу — Philip Morris International та Japan Tobacco International. Вони продовжують вести бізнес у Росії та платити там податки.

Про це повідомило НАЗК.

«Філіп Морріс» продає продукцію під такими марками: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS).

У Росії виробник представлений двома афілійованими компаніями в Ленінградській області та Краснодарі, а також організацією «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» з філіями приблизно в 100 містах країни.

У 2019 році частка ринку торгових марок «Філіп Морріс Інтернешнл» в Росії становила 30,1%. Так, компанія є одним з найбільших платників податків до російського бюджету, з якого, зокрема, утримується російська армія, кажуть у НАЗК.

Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виторг компанії у 2022 році зріс на 8%, тобто до 140,3 мільярдів рублів. А чистий прибуток — до 48,2 мільярдів рублів, що на 45% більше, ніж у 2021 році.

«Відповідно, податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад 136 млн доларів США», — наголосили в НАЗК.

Ще на початку повномасштабної війни Philip Morris заявила про намір продати свій російський бізнес, щоби зберегти свою репутацію. А втім, цього поки не сталося і корпорація досі лишається одним з найбільших платників податків до бюджету Росії.

Друга компанія, Japan Tobacco International (JTI), є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії. Її частка на ринку — близько 34,9%. Корпорації належать бренди Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie тощо.

«Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету РФ. Сама компанія ж відкрито заявляла про те, що російський ринок генерував близько 2 мільярда доларів США у 2022 році для JT групи, або приблизно 11% її консолідованого доходу за рік», — наголосили у НАЗК.

Хоч представники JTI заявляли, що корпорація призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у Росії, вона продовжує виробляти та поширювати продукцію у РФ.

Раніше власника AliExpress НАЗК також внесло до списку спонсорів війни.

Нагадаємо, що Національна агенція з питань запобігання корупції пояснила, за якими критеріями складається реєстр «Міжнародні спонсори війни» в межах проекту «Війна і санкції».