В Сполучених Штатах Америки заявили, що авіакатастрофа, в якій загинув ватажок ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, могла бути спровокована ударом від ракети класу «повітря-земля».

Про це пише Reuters.

Як зазначає видання, ймовірно літак з Пригожиним було збито ракетою класу «повітря-земля», яку випустили з території Росії.

«Чиновники, які говорили на умовах анонімності з огляду на чутливість цього питання, підкреслили, що ця інформація все ще є попередньою і перебуває на стадії перевірки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення «вагнерівців».

«Вагнер» установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Вчора 23 серпня у результаті авіакатастрофи у Тверській області загинув власник «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин.

Раніше повідомлялось, в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що «майже напевно» вбивство власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина було виконане за наказом глави РФ Володимира Путіна. Так він, можливо, хотів помститися за спробу заколоту.