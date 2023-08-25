У центрі Гааги, де розташовані усі ключові інституції Нідерландів, до Дня незалежності України підняли українські прапори.

На церемонії були присутні міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра та посол України Олександр Карасевич. Вопке Хукстра, який разом з послом піднімав один з прапорів, опублікував кадри разом зі своїм зверненням.

«Вже другий рік нам доводиться святкувати День незалежності України в умовах, коли Росія робить все, що може, щоб знищити незалежність і свободу України. Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Тому що на кону — свобода і безпека українців, а також – свобода і безпека всієї Європи, і наша також», — зазначив він.

Нагадаємо, що у ході спецоперації українські розвідники та службовці військово-морських сил висадились на території тимчасово окупованого Криму та вивісили там прапор України.