Миколаївці просять владу міста привести до ладу територію біля будинку по вулиці Севастопольска, 41, який майже шість років тому зруйнувало вибухом.

На сторінці «Контакт центру Миколаївської міськради» у Facebook Олексій Бичковський зазначив, що територія біля будинку перетворилася на звалище, а руїни будівлі потребують знесення.

«Серце міста, 200 метрів до «City Center». Це не російські ракети, а багаторічні руїни, які перетворилися на звалище - бомжатник. А поруч з ним занедбаний шматок самої вулиці Севастопольської - частину асфальту поглинув бруд, який не вичищають з проїжджої частини. Поруч з будинком 41, де має бути газон і квіти, стоїть сухостій та кущі, які поступово перетворюються на хащу. Прошу звернути увагу на цей кошмар, розібрати руїни, та замість них зробити благоустрій», — зазначив житель міста.

У Службі оперативного реагування прокоментували звернення зазначивши, що ця територія є приватною власністю, тому адміністрація Центрального району не може нічого з цим зробити.

Також було зазначено, що комунальники вивезли сміття біля будівлі ще 22 червня.

«Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, будинок 41/2 по вулиці Севастопольській є приватною власністю на підставі свідоцтва про право власності. Враховуючи вищезазначене, оскільки адміністрацією неможливе втручання у приватну власність, АЦР позбавлена правових підстав для вжиття заходів реагування згідно змісту звернення», — йдеться у відповіді на звернення.

Нагадаємо, що 20 вересня 2017 року у приватному будинку на вулиці Севастопольській, 43/1 сталася пожежа внаслідок вибуху. За попередньою інформацією, стався витік побутового газу.

Після чого виконком Миколаївської міської ради визнав цей будинок непридатним для проживання.