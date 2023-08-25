Миколаївці просять владу міста привести до ладу територію біля будинку по вулиці Севастопольска, 41, який майже шість років тому зруйнувало вибухом.
На сторінці «Контакт центру Миколаївської міськради» у Facebook Олексій Бичковський зазначив, що територія біля будинку перетворилася на звалище, а руїни будівлі потребують знесення.
«Серце міста, 200 метрів до «City Center». Це не російські ракети, а багаторічні руїни, які перетворилися на звалище - бомжатник. А поруч з ним занедбаний шматок самої вулиці Севастопольської - частину асфальту поглинув бруд, який не вичищають з проїжджої частини. Поруч з будинком 41, де має бути газон і квіти, стоїть сухостій та кущі, які поступово перетворюються на хащу. Прошу звернути увагу на цей кошмар, розібрати руїни, та замість них зробити благоустрій», — зазначив житель міста.
У Службі оперативного реагування прокоментували звернення зазначивши, що ця територія є приватною власністю, тому адміністрація Центрального району не може нічого з цим зробити.
Також було зазначено, що комунальники вивезли сміття біля будівлі ще 22 червня.
«Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, будинок 41/2 по вулиці Севастопольській є приватною власністю на підставі свідоцтва про право власності. Враховуючи вищезазначене, оскільки адміністрацією неможливе втручання у приватну власність, АЦР позбавлена правових підстав для вжиття заходів реагування згідно змісту звернення», — йдеться у відповіді на звернення.
Нагадаємо, що 20 вересня 2017 року у приватному будинку на вулиці Севастопольській, 43/1 сталася пожежа внаслідок вибуху. За попередньою інформацією, стався витік побутового газу.
Після чого виконком Миколаївської міської ради визнав цей будинок непридатним для проживання.
|
Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
|
НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
Миколаївці просять владу міста привести до ладу територію біля будинку по вулиці Севастопольска, 41, який майже шість років тому зруйнувало вибухом.
На сторінці «Контакт центру Миколаївської міськради» у Facebook Олексій Бичковський зазначив, що територія біля будинку перетворилася на звалище, а руїни будівлі потребують знесення.
«Серце міста, 200 метрів до «City Center». Це не російські ракети, а багаторічні руїни, які перетворилися на звалище - бомжатник. А поруч з ним занедбаний шматок самої вулиці Севастопольської - частину асфальту поглинув бруд, який не вичищають з проїжджої частини. Поруч з будинком 41, де має бути газон і квіти, стоїть сухостій та кущі, які поступово перетворюються на хащу. Прошу звернути увагу на цей кошмар, розібрати руїни, та замість них зробити благоустрій», — зазначив житель міста.
У Службі оперативного реагування прокоментували звернення зазначивши, що ця територія є приватною власністю, тому адміністрація Центрального району не може нічого з цим зробити.
Також було зазначено, що комунальники вивезли сміття біля будівлі ще 22 червня.
«Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна, будинок 41/2 по вулиці Севастопольській є приватною власністю на підставі свідоцтва про право власності. Враховуючи вищезазначене, оскільки адміністрацією неможливе втручання у приватну власність, АЦР позбавлена правових підстав для вжиття заходів реагування згідно змісту звернення», — йдеться у відповіді на звернення.
Нагадаємо, що 20 вересня 2017 року у приватному будинку на вулиці Севастопольській, 43/1 сталася пожежа внаслідок вибуху. За попередньою інформацією, стався витік побутового газу.
Після чого виконком Миколаївської міської ради визнав цей будинок непридатним для проживання.