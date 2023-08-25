Новою очільницею дипломатичного представництва Канади в Україні стане Наталка Цмоць.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади.
Як зазначила голова канадського МЗС Мелані Жолі, призначення нової посла «гарантує, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну в цей важкий час і в довгостроковій перспективі».
«Відносини Канади з Україною є залізними: ми стояли пліч-о-пліч з Україною задовго до початку російського вторгнення. Канада залишається сильним партнером, тоді як українці продовжують боротися за свій суверенітет і незалежність, і буде підтримувати Україну на шляху її відновлення та реконструкції», – йдеться в повідомленні.
Згідно з офіційною біографією, Наталка Цмоць – держслужбовиця з багаторічним досвідом роботи в посольстві Канади в Україні, а також міністерствах охорони здоров’я, закордонних справ, оборони й державних послуг і закупівель.
Серед іншого, Цмоць у МЗС Канади відповідала за розробку першої програми з безпеки в Україні після вторгнення Росії у 2014 році, яка передбачала підтримку запуску операції з навчання українських військослужбовців UNIFIER.
Раніше повідомлялося, що Федеральний уряд Канади запускає нову імміграційну програму для українських біженців, що дозволить тим, хто перебуває в Канаді з сім’єю, отримати статус постійного резидента.
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Новою очільницею дипломатичного представництва Канади в Україні стане Наталка Цмоць.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади.
Як зазначила голова канадського МЗС Мелані Жолі, призначення нової посла «гарантує, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну в цей важкий час і в довгостроковій перспективі».
«Відносини Канади з Україною є залізними: ми стояли пліч-о-пліч з Україною задовго до початку російського вторгнення. Канада залишається сильним партнером, тоді як українці продовжують боротися за свій суверенітет і незалежність, і буде підтримувати Україну на шляху її відновлення та реконструкції», – йдеться в повідомленні.
Згідно з офіційною біографією, Наталка Цмоць – держслужбовиця з багаторічним досвідом роботи в посольстві Канади в Україні, а також міністерствах охорони здоров’я, закордонних справ, оборони й державних послуг і закупівель.
Серед іншого, Цмоць у МЗС Канади відповідала за розробку першої програми з безпеки в Україні після вторгнення Росії у 2014 році, яка передбачала підтримку запуску операції з навчання українських військослужбовців UNIFIER.
Раніше повідомлялося, що Федеральний уряд Канади запускає нову імміграційну програму для українських біженців, що дозволить тим, хто перебуває в Канаді з сім’єю, отримати статус постійного резидента.