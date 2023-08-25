У відповідь на прохання президента Володимира Зеленського Фінляндія починає вивчати можливість виробництва на території України власної бронетехніки, зокрема БТР Patria.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен під час пресконференції 24 серпня, передає Yle.

— Ми оцінюємо всі можливості, за допомогою яких можемо підтримати Україну, — зазначила глава фінського МЗС.

Еліна Валтонен зауважила, що Гельсінкі взагалі зацікавлені у стимулюванні оборонної промисловості в Європі.

Своєю чергою міністр оборони Антті Хяккянен висловив думку, що у Фінляндії й України «є можливості для співпраці».

Нагадаємо, що Фінляндія готова допомогти Україні з впровадженням системи моніторингу довкілля.