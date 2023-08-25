У Росії заявили, що окупований Крим атакували 42 українські безпілотники.

У Міноборони РФ стверджують, що збили девʼять дронів, а 33 зазнали аварії і «не досягнули мети» завдяки російським засобам радіоелектронної боротьби.

Призначений Кремлем голова Севастополя Михайло Розвожаєв підтвердив атаку БПЛА. За його «попередніми даними», в районі мису Херсонес знищено кілька дронів над морем.

— Екстрені служби не фіксують жодних пошкоджень цивільної інфраструктури, – заявив Михайло Развожаєв.

Тим часом, у Міноборони Росії заявили, що безпілотників літакового типу було 42, дев’ять із них нібито були знищені «внаслідок вогневого впливу», 33 – «пригнічені засобами РЕБ та зазнали аварії, не досягнувши цілі».

У запуску безпілотників російське відомство звинуватило українську владу, яка ситуацію поки не коментувала.

Останніми днями українська військова розвідка повідомила про проведення кількох успішних спецоперацій у Криму. Зокрема, за даними ГУР, на мисі Тарханкут було знищено комплекс С-400 і відбувся бій після висадки українських спецпідрозділів.