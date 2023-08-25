Вдень 24 серпня російські окупанти обстріляли Очаків в Миколаївській області.
Про це повідомила Миколаївська ОВА.
Ворожий артилерійський обстріл стався близько 11:48. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, протягом 23-24 серпня російсько-окупаційні війська завдали близько семи обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ.
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Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
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НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
Вдень 24 серпня російські окупанти обстріляли Очаків в Миколаївській області.
Про це повідомила Миколаївська ОВА.
Ворожий артилерійський обстріл стався близько 11:48. Постраждалих немає.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, протягом 23-24 серпня російсько-окупаційні війська завдали близько семи обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ.