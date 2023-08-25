Вдень 24 серпня російські окупанти обстріляли Очаків в Миколаївській області.

Про це повідомила Миколаївська ОВА.

Ворожий артилерійський обстріл стався близько 11:48. Постраждалих немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, протягом 23-24 серпня російсько-окупаційні війська завдали близько семи обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ.