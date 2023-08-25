Британські розвідники вважають, що немає точних доказів того, що власник «групи Вагнера» Євген Пригожин був на борту бізнес-джету, що зазнав аварії у Тверській області 23 серпня. Однак існує велика ймовірність того, що він справді мертвий.

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що авіакатастрофа відбулася рівно через два місяці після початку невдалого заколоту «вагнерівців».

«Загибель Пригожина майже напевно матиме глибокий дестабілізуючий вплив на «Групу Вагнера», — вважають у міністерстві.

Британці вважають, що найманці навряд зможуть отримати нового керівника із подібними зухвалістю, прагненням до результатів та надзвичайною жорстокістю.

«Вакуум лідерства «Вагнера» посилився повідомленнями про те, що засновник і польовий командир Дмитро Уткін і начальник логістики Валерій Чекалов також загинули», — додали у розвідці.

Нагадаємо, вчора 23 серпня у результаті авіакатастрофи у Тверській області загинув власник «Приватної військової компанії Вагнера» Євгеній Пригожин.

Раніше повідомлялось, в американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що «майже напевно» вбивство власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина було виконане за наказом глави РФ Володимира Путіна. Так він, можливо, хотів помститися за спробу заколоту.

Після цього президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував аварію літака Embraer у Тверській області та підтвердив смерть Євгенія Пригожина.