Національне агентство України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочало перевірку 26 операторів системи розподілу газу у частині надходжень до бюджету від їхнього управління.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомила голова АРМА Олена Дума.

— 26 облгазів зараз є предметом камеральної перевірки АРМА, яка вже розпочата і буде завершена 30 серпня, — сказала Олена Дума.

За її словами, упродовж 2022 року арештовані облгази не принесли доходів для державного бюджету, але цьогоріч це питання вже вирішувалося.

— Саме висновок перевірки покаже, чи були надходження до бюджету, — зазначила Олена Дума.

У травні 2022 року Кабмін ухвалив рішення про передачу управління активами низки обласних і міських газорозподільних підприємств, що входили в орбіту Дмитра Фірташа, групі Нафтогаз. Реальний контроль над облгазами Нафтогаз почав отримувати із січня 2023 року.

Станом на кінець серпня до сфери управління Нафтогазу перейшли газорозподільчі компанії Дніпропетровщини, Харківщини, Київщини, Львова, Житомира, Івано-Франківська, Хмельницького, Миколаєва.

Нагадаємо, навесні Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили українському підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу та топменеджменту його компаній (облгазів), які привласнили державного газу на мільярди гривень, про підозру.

Як свідчать матеріали слідства, посадовці розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі, зазначили тоді в СБУ.

Після цього облгази почали приєднувати до Групи Нафтогаз.

Також 15 серпня Офіс Генерального прокурора повідомив, що трьом керівникам облгазів оголосили підозру у масштабному розкраданні газу із газотранспортної системи України. За матеріалами слідства, Дмитро Фірташ організував схему заволодіння природним газом. Для цього він залучив регіональних операторів газотранспортних мереж – облгази, а також інші підконтрольні суб’єкти господарювання, на які виводились кошти, одержані за розподіл природнього газу на території областей України.