Росія відправила до порту Лівана 6 тисяч тонн кукурудзи із чорноморського порту Севастополя, яку було вкрадено в України.

Про це повідомили «Reuters» з посиланням на коментар українського посольства.

Повідомляється, що Україна направила Лівану звернення, в якому попросила заборонити сирійському державному вантажному судну, що перевозить імовірно вкрадене українське зерно, зайти в ліванський порт Триполі.

У зверненні міністерствам транспорту, фінансів та економіки Лівану, а також митному управлінню посольство повідомило, що кукурудза була вкрадена зі сховищ у Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Також у зверненні заявили, що судно порушило міжнародне право, і висловили надію, що Ліван не допустить захід вантажного судна «Фінікія» до ліванських портів для продажу вкраденого українського зерна.

Нагадаємо, що Росія спільно з Туреччиною та Катаром готує нову угоду на зміну Чорноморській зерновій ініціативі.