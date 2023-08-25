Сергій Крук

Кабінет міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, звільненню передувала внутрішня перевірка в ДСНС. Також він додав, що Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.

—Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення, — зазначив він.

Виконання обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.

Нагадаємо, що на початку серпня очільник МВС анонсував кадрові зміни у ДСНС. Це сталося після того, як Печерський суд Києва обрав запобіжні заходи посадовцям ДСНС у справі про падіння гелікоптера в Броварах у січні цього року.

Зокрема, про підозру було повідомлено: начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України; виконуючому обов’язки командира частини; заступнику командира з льотної підготовки; командиру авіаційної ескадрильї; начальнику служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з міста Ніжин Чернігівської області.

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах поряд із дитсадком та житловою багатоповерхівкою впав гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували дев’ятеро працівників МВС на чолі з міністром Денисом Монастирським і його першим заступником Євгенієм Єніним. Усі вони загинули. Також загинули п’ятеро жителів міста, які опинилися в момент аварії поблизу дитсадка.