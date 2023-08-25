Президент Фінляндії Саулі Нііністьо на підставі пропозиції уряду схвалив рішення про надання 18-го пакета військової допомоги Україні.

Про це повідомляється на сайті уряду Фінляндії.

Вартість пакета, що включає, зокрема, важке озброєння та боєприпаси, становить 94 мільйони євро. Загальна вартість фінської військової допомоги України нині оцінюється у 1,3 мільярди гривень.

«Підтримка України Фінляндією та нашими союзниками залишається непохитною. Головним питанням майбутнього порядку безпеки в Європі та Фінляндії є здатність стримати агресію Росії проти України», — сказала міністр оборони країни Антті Хаккянен.

Наголошується, що при прийнятті рішення щодо додаткової допомоги Фінляндії враховано як потреби України, так і ресурси Збройних сил.

Додаткові подробиці щодо вмісту допомоги, способу та графіку її доставки не оголошуються з міркувань безпеки.

Також прем'єр-міністр Петтері Орпо заявив, що уряд Фінляндії ухвалив рішення призначити у Міністерстві закордонних справ спеціальну людину, яка координуватиме участь країни у відновлювальних роботах в Україні.

За словами глави фінського уряду, реконструкція відкриває значні можливості для бізнесу фінських компаній. Орпо зазначив, що Фінляндія може запропонувати рішення світового рівня у таких галузях, як чиста енергетика, будівельний сектор, цифровізація та співробітництво у сфері освіти.

Раніше повідомлялося, що у відповідь на прохання президента Володимира Зеленського Фінляндія починає вивчати можливість виробництва на території України власної бронетехніки, зокрема БТР Patria.