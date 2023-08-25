Під час ремонту на газопроводі високого тиску у Баштанській громаді, що на Миколаївщині, було виявлено нездетонований снаряд, який пошкодив трубу.

Про це повідомила пресслужба АТ «Миколаївгаз».

Зазначається, що фахівцям довелося припинити роботу та викликати ДСНС. На місце прибув піротехнічний підрозділ.

Наразі у частини споживачів припинено газопостачання.

Нагадаємо, у Миколаєві група чоловіків намагалася розібрати касетний снаряд, внаслідок чого він здетонував.